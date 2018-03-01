2018-03-01T17:08:18+03:00
Общество

Польский журналист Мацейчук заявил о желании покинуть Россию

По словам блогера, он сделает это вне зависимости от решения суда по его депортации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Журналист Томаш МацейчукЖурналист Томаш МацейчукФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Польский журналист и блогер Томаш Мацейчук заявил, что покинет Россию вне зависимости от того, каким будет решение суда по вопросу его депортации.

Напомним, что молодой человек подозревается в нарушении миграционного законодательства, в частности, в предоставлении ложных данных при поставлении на учет.

Как рассказал сам Мацейчук, изначально правоохранители подозревали его в экстремизме, однако якобы не нашли никаких доказательств этого в ходе обыске в его подмосковной квартире. Также в рамках следственных действий были проверены виза, приглашение и количество дней, проведенных журналистом в России - также все хорошо. Нестыковка нашлась в регистрации, которая у блогера московская, хотя живет он в Мытищах.

"Так или иначе, я решил, что независимо от решения суда я должен уехать из России. Я не хочу здесь больше жить", — цитирует РИА Новости Мацейчука.

Поляк подчеркнул, что по возвращению на родину намерен вновь заняться репортерской деятельностью.

Между тем, ранее сайт kp.ru писал о том, что Мытищинский городской суд отпустил Мацейчука из под стражи из-за нарушений в предоставленных полицией материалах. Слушание по делу было перенесено.

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