Слуцкий отверг обвинения в домогательствах
В четверг, 1 марта, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах. Так, он отверг все обвинения со стороны журналисток, добавив при этом, что пока не решил, будет ли обращаться в суд по этому поводу.
«Никогда такого не было, и никогда женщины не жаловались на какие-то неправильные действия с моей стороны», - сказал депутат. Также он выразил мнение, что вся эта история является «заказухой», которая лишь «добавила ему авторитета».
«Странно, что не нашлось украинок или американок, которые обвиняли бы меня в том же», - цитирует Слуцкого ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в приставаниях видного депутата публично обвинила заместитель главреда телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе. Это было первое неанонимное обвинение в адрес политика.