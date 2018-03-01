Слуцкий отверг обвинения в домогательствах

1 Март 17:11 2018-03-01T17:11:49+03:00

Депутат считает, что вся эта история лишь «добавила ему авторитета»

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В четверг, 1 марта, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах. Так, он отверг все обвинения со стороны журналисток, добавив при этом, что пока не решил, будет ли обращаться в суд по этому поводу.

«Никогда такого не было, и никогда женщины не жаловались на какие-то неправильные действия с моей стороны», - сказал депутат. Также он выразил мнение, что вся эта история является «заказухой», которая лишь «добавила ему авторитета».

«Странно, что не нашлось украинок или американок, которые обвиняли бы меня в том же», - цитирует Слуцкого ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в приставаниях видного депутата публично обвинила заместитель главреда телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе. Это было первое неанонимное обвинение в адрес политика.