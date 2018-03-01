Шойгу: «зонтик» противоракетной обороны США дырявый

1 Март 17:24 2018-03-01T17:24:38+03:00

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Российское оружие способно преодолевать любые системы противоракетной обороны (ПРО), поэтому США и их союзники прикрыты дырявым «зонтиком». Так министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал демонстрацию нового оружия на минувшем Послании Федеральному собранию.

«В России создано самое современное и опережающее на многие года (а в отдельных местах — на десятилетия) самое современное оружие. То, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии, - этот «зонтик» противоракетной обороны, получается, дырявый. И не знаю, зачем за такие деньги теперь этот «зонтик» им приобретать», - рассказал RT Шойгу.

Министр подтвердил слова президента Путина, что аналогов российскому оружию нет ни у кого в мире. Это позволяет, по мнению Шойгу, обеспечить России безопасность и суверенитет «на многие десятилетия вперед», а также исключает новую гонку вооружения.

1 марта в рамках оглашения Послания Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новейших военных разработках и показал некоторые из них на видеослайдах. Министр финансов Антон Силуанов заверил, что показанное оружие не потребовало дополнительных средств из бюджета, передает сайт kp.ru.