2018-03-01T17:28:53+03:00
Политика

Путин поздравил актрису Ирину Купченко с юбилеем

В этот четверг, 1 марта, народной артистке РСФСР исполняется 70 лет
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Ирину Купченко с юбилеем: в четверг, 1 марта, народной артистке РСФСР, известной по ролям в таких фильмах, как «Звезда пленительного счастья» и «Обыкновенное чудо», исполняется 70 лет. Глава государства пожелал имениннице «новых интересных работ, доброго здоровья и успехов во всех начинаниях».

При этом российский лидер отметил «большой и щедрый талант» Купченко. «Вас, замечательную актрису, искренне любят поклонники театра и кинематографа – за большой и щедрый талант, вдохновенный труд, за подвижническое служение искусству», - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, Путин, «пользуясь случаем», поздравил артистку еще и с наступающим Международным женским днем.

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