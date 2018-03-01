Пентагон превратит рыб, моллюсков и ракообразных в настоящих шпионов
Пентагон рассматривает возможности использования моллюсков, рыб и ракообразных в качестве живых сенсоров для обнаружения подводных аппаратов. Именно с такой целью Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США запустило новую программу Persistent Aquatic Living Sensors.
В рамках нее планируется изучение природных и модифицированных организмов для дальнейшего определения их пригодности в качестве сенсоров. Перед учеными встанет задача определить реакцию животных на транспортные средства, а также на оптические, химические, тактильные, акустические и электрические стимулы.
В будущем полученные данные можно будет использовать ее для глобального шпионажа за подводными аппаратами, ведь живые организмы почти незаметны по сравнению с искусственными системами.
Как уточняет издание MilitaryTimes, в своих исследованиях PALS не планирует использовать представителей редких и охраняемых видов животных, таких как китов и дельфинов.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что американцы готовятся к войне не только в море, но и в космическом пространстве.