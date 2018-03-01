2018-03-01T17:47:48+03:00
Общество

Дайвер из ЮАР выжил после столкновения с акулой

Хищная рыба вырвала у него дыхательную трубку [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В результате инцидента, никто не пострадалВ результате инцидента, никто не пострадалФото: скрин с видео
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В ЮАР дайвер-экстримал выжил после встречи с со стаей акул. 38-летний Элтон Полли отправился поплавать вместе с друзьями и чуть не поиб.

Друзья из города Дурбан в Южно-Африканской Республике решили полюбоваться подводным миром, и в частности посмотреть на черноперых акул, которых они специально привлекли приманкой. Однако одна из акул набросилась на Полли и смахнула с него подводную маску, а затем вырвала трубку, ведущую к кислородному баллону.

К счастью, ныряльщик смог сохранить спокойствие и благодаря помощи друзей оперативно вернул экипировку на место. Тем временем один из знакомых дайвера снял происходящее на видео и выложил в Сеть.

Добавим, что Элтон не первый раз погружается с акулами и считает, что его спасло именно спокойствие.

«Акула просто испугалась и в попытке уплыть врезалась в мою голову», — объяснил ситуацию дайвер.

В результате инцидента, никто не пострадал, передает сайт «Дни.ру».

Scuba diver gets in the way of charging shark.The video was taken in South Africa on a baited scuba dive

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