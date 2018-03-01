Около 300 человек были эвакуированы из-за пожара в здании юрфака МГУ

1 Март 17:46 2018-03-01T17:46:59+03:00

К настоящему моменту пожар в образовательном учреждении был потушен Фото: Олег УКЛАДОВ

По последним данным, в столичном учреждении произошло возгорание утеплителя

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Небольшой пожар произошел в здании юридического факультета Московского государственного университета в четверг, 1 марта. В результате возгорания в помещениях возникло сильное задымление. Прибывшие на место инцидента спасатели вынуждены были эвакуировать около 300 человек.

"Из здания юридического факультета МГУ по адресу Ленинские горы, дом 1, эвакуированы 300 человек", - передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Уточняется, что огонь распространился на площади 10 квадратных метров. К настоящему моменту пожар удалось потушить.

По предварительным данным, в здании загорелся утеплитель. Причины произошедшего устанавливаются. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в четверг из-за возгорания была эвакуирована также школа в столичной районе Марьино. Тогда пожар вспыхнул в учительском кабинете образовательного учреждения.