Около 300 человек были эвакуированы из-за пожара в здании юрфака МГУ
Небольшой пожар произошел в здании юридического факультета Московского государственного университета в четверг, 1 марта. В результате возгорания в помещениях возникло сильное задымление. Прибывшие на место инцидента спасатели вынуждены были эвакуировать около 300 человек.
"Из здания юридического факультета МГУ по адресу Ленинские горы, дом 1, эвакуированы 300 человек", - передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Уточняется, что огонь распространился на площади 10 квадратных метров. К настоящему моменту пожар удалось потушить.
По предварительным данным, в здании загорелся утеплитель. Причины произошедшего устанавливаются. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в четверг из-за возгорания была эвакуирована также школа в столичной районе Марьино. Тогда пожар вспыхнул в учительском кабинете образовательного учреждения.