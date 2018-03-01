Володин: Госдума к 22 марта представит план законодательной реализации послания президента

1 Март 18:23 2018-03-01T18:23:49+03:00

В нижней палате парламента уже создали рабочую группу, которая займется подготовкой графика

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Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин рассказал об итогах заседания Совета Госдумы, которое состоялось в этот четверг, 1 марта, после обращения лидера нашей страны Владимира Путина к Федеральному собранию.

По словам политика, в ходе встречи было принято решение о создании рабочей группы, которая должна до 22 марта представить план законодательной реализации президентского послания. «Совет Госдумы принял решение о создании рабочей группы, которая должна будет до 22 марта внести предложения на утверждение плана, графика законодательного обеспечения послания президента», - цитирует Володина ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, в ходе своего выступления глава нашего государства рассказал о положении дел в экономике, главных задачах социальной политики и новом российском оружии.