Володин: говорить о вероятном выходе России из-под юрисдикции ЕСПЧ некорректно

1 Март 18:42 2018-03-01T18:42:55+03:00

Однако, как считает председатель Госдумы, легитимность решений Страсбургского суда не может не подвергаться сомнению

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о возможном прекращении сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Как заметил политик, рассуждать о выходе России из-под юрисдикции ЕСПЧ «не совсем корректно».

«ЕСПЧ - это институт, который формируется ПАСЕ, и говорить о выходе, наверное, не совсем корректно», - заявил председатель нижней палаты парламента.

Однако, как считает Володин, легитимность решений Страсбургского суда не может не подвергаться сомнению. «Но то, что треть судей избрана без участия российской стороны, нашей делегации, конечно, не может не подвергать сомнению и не ставить вопросы под легитимностью решений, которые принимаются ЕСПЧ», - цитирует политика ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Россия изучает возможность отказа от сотрудничества с ЕСПЧ. Как утверждали некоторые издания, Москва готова пойти на такой шаг, если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована.