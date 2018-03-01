2018-03-01T19:10:13+03:00
Политика

Шойгу: разработку новейшего оружия реализовали в рамках госпрограммы

При этом министр прокомментировал стоимость вооружения цитатой из Высоцкого
Дарья ИВАШКИНА
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Министр обороны России Сергей ШойгуМинистр обороны России Сергей ШойгуФото: Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В частности, он отметил, что все разработки новейшего оружия в России, о которых говорил глава нашего государства, реализованы в рамках госпрограммы вооружения, при этом никаких дополнительных трат не потребовалось.

«Все разработки перспективных систем оружия были реализованы в рамках утвержденной президентом государственной программы вооружения, то есть строго в рамках выделенных лимитов бюджетных средств», - сказал Шойгу.

Причем, как отметил глава Минобороны, на создание новейших систем вооружения наша страна потратила меньше своих «заокеанских коллег». «Эти затраты, как на разработку, так и на реализацию данных проектов были на порядки меньше, чем тратят наши заокеанские коллеги. Здесь уместно процитировать Владимира Семеновича Высоцкого: "А наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно уходят вперед"», - приводит слова министра «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, в ходе своего выступления глава нашего государства рассказал о таких перспективных военных разработках, как межконтинентальная ракета «Сармат», гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» и авиационно-ракетный комплекс «Кинжал».

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