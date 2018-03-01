В Москве образовались восьмибалльные пробки

1 Март 21:04 2018-03-01T21:07:41+03:00

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В четверг вечером, 1 марта, автомобильные пробки в Москве достигли восьми баллов. Такие дорожные заторы образовались в столице около 19:00 мск.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», затруднения в движении были зафиксированы как с внешней (на юго-западе), так и с внутренней стороны (на юго-востоке и севере) МКАД. Кроме того, водителям приходилось подолгу стоять на Садовом и Бульварном кольцах. А на Третьем транспортном кольце машины вообще двигались со скоростью не более пяти километров в час.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее синоптики назвали дату прихода климатической весны. Так, по прогнозам специалистов, практически весь март будет холодным. Температура вернется к климатической норме в период с 15-го и 20 марта. Однако затем морозы усилятся, а где-то с 26-го по 31 марта пойдут на спад: среднесуточные температуры должны выйти на уровень +2 градуса.