2018-03-01T21:35:27+03:00
Спорт

BMW объяснила отсутствие среди машин для призеров Олимпиады-2018 модели X6

А в фонде поддержки олимпийцев заверили, что спортсмены получили те автомобили, которые им и планировалось подарить
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев и олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем новом BMWПремьер-министр России Дмитрий Медведев и олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем новом BMWФото: REUTERS
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В Фонд поддержки олимпийцев России опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что золотым медалистам Олимпиады-2018 якобы не подарили обещанные автомобили BMW X6. Там подчеркнули, что организация с самого начала не планировала дарить олимпийским чемпионам эти машины.

«Так все и было изначально задумано. Скорее всего, прошла какая-то информация, но она пошла явно не от нас», - сказал официальный представитель Фонда поддержки олимпийцев Олег Щедрин.

В компании BMW также заверили, что дарить модели X6 победителям XXIII зимних Олимпийских игр, которые прошли в южнокорейском Пхенчхане, в планах не было. При этом в автомобильной компании уточнили, что золотые медалисты получили BMW X5 xDrive30d. «Серебряным призерам вручили ключи от BMW X4 xDrive30d, а бронзовым - BMW X4 xDrive20d. Всего победителям подарили 46 автомобилей», - цитирует сообщение пресс-службы немецкого автопроизводителя RNS.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вот уже 12 лет машины для призеров Олимпийских игр закупает Фонд поддержки олимпийцев. На этот раз взяли марку BMW. Иномарки ждали атлетов возле Белого дома. Причем ключи обладателям олимпийских медалей вручал лично премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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