2018-03-01T22:58:46+03:00
В мире

Генсек ОБСЕ сообщил о намерении посетить Донбасс

По предварительным данным, поездка состоится в июне этого года
Дарья ИВАШКИНА
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Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас ГремингерГенеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас ГремингерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер, общаясь в четверг, 1 марта, с журналистами в Вашингтоне, где в настоящее время находится с визитом, рассказал немного о своих планах на текущий год. Так, он заявил, что планирует в ближайшее время посетить Донбасс, а заодно и съездить в Киев.

«Как вы знаете, я был в Киеве в самом начале пребывания (на посту генсека ОБСЕ), но, конечно, я снова хочу поехать, особенно же я хочу поехать в Донбасс. В своей нынешней должности я в Донбассе не бывал, и да, я хочу это сделать», - сказал Гремингер ТАСС.

При этом генсек организации отметил, что поездка состоится, скорее всего, в июне этого года. «Я поеду, но, вероятно, в районе июня. В этом в настоящее время заключаются предварительные планы», - уточнил глава ОБСЕ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года Томас Гремингер выразил мнение, что переговорный процесс по урегулированию военного конфликта в Донбассе зашел в тупик.

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