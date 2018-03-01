Боевики в Восточной Гуте устраивают показательные казни
Боевики в Восточной Гуте пытаются удержать мирное население в анклаве под угрозой расправы, запрещают им пересекать гуманитарный коридор и устраивают показательные казни.
«На горячую линию российского Центра по примирению начали поступать сообщения о показательных казнях тех, кто пытается покинуть анклав», - сообщил журналистам начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, генерал-майор Юрий Евтушенко.
Он рассказал, что российская сторона призывает лидеров незаконных вооруженных формирований (НВФ) «прекратить насилие над согражданами и обеспечить скорейший выход мирных жителей, а также эвакуацию раненых и больных из Восточной Гуты», однако из-за атак боевиков за трое суток гуманитарных пауз вывести людей из анклава так и не удалось, передает ТАСС.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу Совбез Всемирной организации принял резолюцию о прекращении огня в Сирии. Позже министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что с 27 февраля в Восточной Гуте вступила в действие гуманитарная пауза, введение которой предполагает единогласно одобренный членами СБ документ.
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