Лукашенко пригрозил России ответом на запрет молока из Белоруссии

СЕГОДНЯ 00:27 2018-03-02T00:32:20+03:00

По его словам, москвичи и питерцы «объелись новозеландским молоком», а дешевое белорусское «им не нравится»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмущен запретом на поставки молока и молочной продукции из своей республики в Россию, и пригрозил принять ответные меры, передает агентство БелТА.

«Хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем», - сказал белорусский лидер на встрече с вице-премьером Михаилом Русым.

По словам Лукашенко, белорусские спецслужбы ему доложили, что в Россию завезли сухое молоко «из Новой Зеландии или откуда-то», «появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам».

«Поэтому им не нравится дешевое молоко», - отметил президент Белоруссии.

«Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком», - цитирует Лукашенко агентство.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Россельхознадзор ввел запрет на поставки белорусского молока и его производных из-за того, что продукция не отвечает требованиям безопасности.