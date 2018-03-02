Пучдемон не захотел снова возглавить Каталонию

СЕГОДНЯ 00:49 2018-03-02T01:02:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон в своем видеообращении к согражданам объявил, что отказывается от должности главы женералитета автономии, предложив на этот пост арестованного еще в прошлом году лидера организации «Национальная каталонская ассамблея» Жорди Санчеса, который до сих пор находится под стражей.

«Возможно, Жорди больше, чем кто бы то ни было, представляет ценности коалиции «Вместе за Каталонию». Это мирный человек. Это человек, несправедливо заключённый в тюрьме», - заявил Пучдемон по видеосвязи из Бельгии, куда он сбежал после референдума о независимости, опасаясь ареста.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, каталонцы хотят, чтобы Карлес Пучдемон снова возглавил женералитет автономного региона, однако Конституционный суд Испании запретил ему вступить в должность главы Каталонии дистанционно даже в случае победы на выборах.