2018-03-02T12:20:57+03:00
В мире

Посольство РФ в США просит Вашингтон не использовать обвинения в адрес Асада как повод для ударов

Отмечается, что США продолжают использовать бездоказательные утверждения о применении властями Сирии отравляющих веществ
Екатерина БОЛГОВА
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Россия призывает США не использовать обвинения в адрес Асада как повод для ударовРоссия призывает США не использовать обвинения в адрес Асада как повод для ударовФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Российское посольство в США просит Вашингтон не использовать голословные обвинения в применении химического оружия как предлог для нанесения ударов по правительственным объектам в Сирии.

«Проявлением особого цинизма стали свежие заявления представителей администрации о намерении возложить на Россию ответственность за якобы применение Дамаском химоружия. Это при том, что в самой же администрации признают факт отсутствия доказательств на этот счет», - сообщается на странице посольства в Facebook.

Отмечается, что США продолжают использовать бездоказательные обвинения о применении сирийскими властями химоружия веществ как инструмент антисирийской политики.

«Доказательств (применения Дамаском химоружия) никогда не было и раньше. Ведь фейковые сообщения полностью дискредитировавших себя "Белых касок" и других псевдогуманитарных НПО, состоящих на западном довольствии, можно считать дешёвым фарсом, а не доказательствами», — говорится в сообщении.

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