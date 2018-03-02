В Германии задержали обвиняемого в организации поставок кокаина из Аргентины

СЕГОДНЯ 10:09 2018-03-02T10:09:53+03:00

В школе при посольстве России в Аргентине нашли почти 400 кг кокаина Фото: REUTERS

По словам адвоката, Андрей Ковальчук жил в пригороде Берлина и не скрывался от полиции

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В Германии по запросу Интерпола задержали обвиняемого в организации поставок кокаина из Аргентины Андрея Ковальчука.

"Ковальчук был задержан ночью в своем доме в пригороде Берлина. Германская сторона будет решать вопрос с его экстрадицией в Россию", - сообщил адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков.

Он отметил, что задержанный жил в пригороде столицы Германии с женой и не скрывался от полиции. По его данным, Ковальчука задержали по запросу России в Интерпол, и сейчас будет решаться вопрос о выдаче его Москве. "Наша задача на ближайшее время - найти Ковальчуку германского адвоката и добиваться отказа в его экстрадиции России", - пояснил адвокат, передает ТАСС.

Напомним, МИД РФ рассказал о совместной операции правоохранителей России и Аргентины по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Были задержаны подозреваемые из РФ и Аргентины. Ковальчук был объявлен в международный розыск.

В России уголовное дело о контрабанде наркотиков было возбуждено 15 ноября прошлого года, расследование ведет Следственный департамент МВД.