В Германии задержали обвиняемого в организации поставок кокаина из Аргентины
В Германии по запросу Интерпола задержали обвиняемого в организации поставок кокаина из Аргентины Андрея Ковальчука.
"Ковальчук был задержан ночью в своем доме в пригороде Берлина. Германская сторона будет решать вопрос с его экстрадицией в Россию", - сообщил адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков.
Он отметил, что задержанный жил в пригороде столицы Германии с женой и не скрывался от полиции. По его данным, Ковальчука задержали по запросу России в Интерпол, и сейчас будет решаться вопрос о выдаче его Москве. "Наша задача на ближайшее время - найти Ковальчуку германского адвоката и добиваться отказа в его экстрадиции России", - пояснил адвокат, передает ТАСС.
Напомним, МИД РФ рассказал о совместной операции правоохранителей России и Аргентины по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Были задержаны подозреваемые из РФ и Аргентины. Ковальчук был объявлен в международный розыск.
В России уголовное дело о контрабанде наркотиков было возбуждено 15 ноября прошлого года, расследование ведет Следственный департамент МВД.