2018-03-02T10:47:29+03:00
Политика

Эксперт: Путин не угрожал США, а предупреждал

Игорь Коротченко прокомментировал реакцию Пентагона на слова Путина о новом оружии
Алексей КАРЕЛИН
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Владимир Путин заявил, что аналогов российскому оружию в мире не существуетВладимир Путин заявил, что аналогов российскому оружию в мире не существуетФото: REUTERS
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Во время оглашения Послания Федеральному собранию президент Путин рассказывал о новом оружии не для того, чтобы запугать США, но чтобы предупредить. Теперь Пентагон пытается успокоить граждан и заверить, что они в безопасности. Об этом рассказал военный эксперт Игорь Коротченко.

«Надо понимать, что заявления Пентагона направлены на то, чтобы снизить психологический эффект от выступления президента России Владимира Путина. Путин не угрожал Штатам, он всего лишь предупредил, что любые попытки США создать глобальную систему ПРО не приведут к успеху и при любой ситуации существующий паритет в сфере ядерных вооружений не будет сломлен, сколько бы США не стремились это сделать», - цитирует Коротченко РИА Новости.

По его словам, разрабатываемое и спроектированное оружие сможет наносить неотражаемые удары, утверждает эксперт.

Как сообщал сайт kp.ru, 1 марта Владимир Путин рассказал и продемонстрировал на видеослайдах новое стратегическое оружие, аналогов которого, по словам президента, нет ни у кого в мире. В Пентагоне заявили, что готовы защитить свою страну, чтобы ни случилось. Госдеп США назвал ролики «безответственными» и агрессивными.

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