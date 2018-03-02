В США полицейские засняли "дементора", напугавшего местного жителя
Полицейские американского города Эссексвилл штата Мичиган вынуждены были ответить на необычный вызов. Утром в среду, 28 февраля, в экстренные службы обратился местный житель, который сообщил о замеченном в Смит-парке дементоре - злобном существе из книг о Гарри Поттере.
"Это нас очень обеспокоило, ведь все знают, что маглы не могут видеть дементоров. Кроме того, наш единственный офицер, способный вызывать Патронус, сегодня не вышел на службу", - прокомментировали стражи порядка ситуацию.
Между тем, дальнейшее расследование показало, что волшебное существо, способное высасывать душу и эмоции, оказалось простым мусорным пакетом. Черный полиэтилен всего лишь зацепился за ветку дерева и развивался на ветру.
"Министерство магии заверило нас, что все дементоры находятся в Азкабане", - говорится в Facebook Департамента безопасности Эссексвилла.
Напомним, что дементоры впервые появились в книгах Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Ранее сайт kp.ru писал о том, что эти злобные существа стали воплощением жестокой депрессии писательница, которую та пережила в двадцать с небольшим лет.