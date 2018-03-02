2018-03-02T10:47:57+03:00
В мире

В США полицейские засняли "дементора", напугавшего местного жителя

Мужчина обратился в правоохранительные органы, опасаясь, что существо высосет его душу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полицейские заверили, что все дементоры заключены в Азкабане. Фото: Essexville Public Safety DepartmentПолицейские заверили, что все дементоры заключены в Азкабане. Фото: Essexville Public Safety DepartmentФото: facebook.com
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Полицейские американского города Эссексвилл штата Мичиган вынуждены были ответить на необычный вызов. Утром в среду, 28 февраля, в экстренные службы обратился местный житель, который сообщил о замеченном в Смит-парке дементоре - злобном существе из книг о Гарри Поттере.

"Это нас очень обеспокоило, ведь все знают, что маглы не могут видеть дементоров. Кроме того, наш единственный офицер, способный вызывать Патронус, сегодня не вышел на службу", - прокомментировали стражи порядка ситуацию.

Между тем, дальнейшее расследование показало, что волшебное существо, способное высасывать душу и эмоции, оказалось простым мусорным пакетом. Черный полиэтилен всего лишь зацепился за ветку дерева и развивался на ветру.

"Министерство магии заверило нас, что все дементоры находятся в Азкабане", - говорится в Facebook Департамента безопасности Эссексвилла.

Напомним, что дементоры впервые появились в книгах Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Ранее сайт kp.ru писал о том, что эти злобные существа стали воплощением жестокой депрессии писательница, которую та пережила в двадцать с небольшим лет.

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