2018-03-02T10:50:43+03:00
Общество

Захарова заявила, что обвиняемый в организации поставки кокаина из Аргентины не работал в МИД

Ранее стало известно о задержании Андрея Ковальчука в пригороде Берлина по запросу Интерпола
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что обвиняемый в организации поставок кокаина из Аргентины Андрей Ковальчук никогда не работал в МИД.

"Мы перерыли все архивы, все бумаги подняли. Никогда Ковальчук не работал в министерстве иностранных дел или в посольстве", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Как сообщал сайт kp.ru, адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков ранее сообщил, что его задержали в пригороде Берлина. По словам защитника, Ковальчук жил в Германии с женой и не скрывался от правоохранителей.

Ранее МИД РФ сообщил о совместной операции правоохранительных органов России и Аргентины по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков в Европу. Так, почти 400 кг кокаина было обнаружено в школе российского посольства в Аргентине. Были задержаны подозреваемые из РФ и Аргентины. Ковальчук был объявлен в международный розыск.

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