2018-03-02T11:32:48+03:00
Спорт

КХЛ предложил штрафовать команды за ошибки тренеров

Неоправданный запрос на просмотр видеозаписи спорного эпизода игры предложили наказывать двухминутным штрафом
Алексей КАРЕЛИН
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Тренера могут подавать запрос на просмотр видеозаписи спорного момента в игреТренера могут подавать запрос на просмотр видеозаписи спорного момента в игреФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с сезона 2018-2019 предложили штрафовать команды за неоправданные запросы тренеров на просмотр записи спорного эпизода игры. Подобными запросами порой злоупотребляют, что замедляет игру, делают ее менее зрелищной, рассказывает главный арбитр лиги Алексей Анисимов.

«Можно разрешить любое количество запросов на вне игры, но каждый раз, если запрос тренера не оправдывает себя, это будет означать две минуты штрафа для его команды. Мы это обязательно обсудим с клубами», - сказал Анисимов «Известиям».

По словам арбитра, некоторые тренера подают запрос, чтобы дать своей команде передохнуть. Особенно часто это бывает в конце игры, когда силы у игроков на исходе.

23 февраля сайт kp.ru предупреждал, что Матч звезд КХЛ-2019 перенесли из Хельсинки в Казань, матчи звезд молодежной и женской хоккейных лиг состоятся в Нижнекамске.

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