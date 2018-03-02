Пентагон - в ответ на сообщения о новом российском оружии: Мы не удивлены и полностью готовы
Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что в Минобороны США не удивлены сообщениями президента России Владимира Путина о новых видах вооружения.
"Мы не удивлены этими заявлениями. Американский народ может быть уверен в том, что мы полностью готовы", - сказала Уайт.
По ее словам, Москве известно, что американская противоракетная оборона никогда не была направлена против РФ, а только "против стран-изгоев", -
"Нам нужно гарантировать, что мы обладаем средствами для надежного ядерного сдерживания, и мы уверены, что готовы защитить эту страну, неважно, от чего", - подытожила представитель Пентагона.
По ее словам, американское ведомство не будет вносить каких-либо изменений в ядерную доктрину США, представленную 2 февраля, после выступления Путина.
"Эти (российские) вооружения разрабатывались уже давно. И это нами все учтено в доктрине", - добавила Уайт, передает ТАСС.
Как сообщал сайт kp.ru, Путин в послании Федеральному собранию представил несколько новейших разработок в области вооружений, не имеющих аналогов в других странах.