2018-03-02T11:42:45+03:00
Политика

Пентагон - в ответ на сообщения о новом российском оружии: Мы не удивлены и полностью готовы

По словам официального представителя американского оборонного ведомства Даны Уайт, военные США готовы к отражению угроз
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments301
Министр обороны США Джеймс МэттисМинистр обороны США Джеймс МэттисФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что в Минобороны США не удивлены сообщениями президента России Владимира Путина о новых видах вооружения.

"Мы не удивлены этими заявлениями. Американский народ может быть уверен в том, что мы полностью готовы", - сказала Уайт.

По ее словам, Москве известно, что американская противоракетная оборона никогда не была направлена против РФ, а только "против стран-изгоев", -

"Нам нужно гарантировать, что мы обладаем средствами для надежного ядерного сдерживания, и мы уверены, что готовы защитить эту страну, неважно, от чего", - подытожила представитель Пентагона.

По ее словам, американское ведомство не будет вносить каких-либо изменений в ядерную доктрину США, представленную 2 февраля, после выступления Путина.

"Эти (российские) вооружения разрабатывались уже давно. И это нами все учтено в доктрине", - добавила Уайт, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, Путин в послании Федеральному собранию представил несколько новейших разработок в области вооружений, не имеющих аналогов в других странах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт с польской PGNiG
Стало известно, кто объявит лучший фильм на церемонии «Оскара»
Трамп благословил начало торговых войн в мире
Еврокомиссия следит за ситуацией с поставками российского газа через Украину
Ученые обнаружили нейронную «ось старения»
Произошло нападение на посольство Франции в Буркина-Фасо
В ООН обвинили сайт "Миротворец" в нарушении прав человека
Американскому веб-сервису пришлось пережить крупнейшую DDoS-атаку в истории интернета
В НАТО «приняли к сведению» послание Путина Федеральному собранию
«Газпром» заявил о начале расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины»
Сбербанк готов снизить ставку по ипотеке до 7% годовых
Спортсменка КНДР избежала наказания за положительную допинг-пробу
Путин поздравил президента Болгарии со 140-летием освобождения страны от османского ига
Путин рассказал, при каких условиях Россия может применить ядерное оружие
Ученые обнаружили самые древние в мире татуировки на египетских мумиях
В Москве 10 марта закроют на сутки участок салатовой ветки метро
Американскому веб-сервису пришлось пережить крупнейшую DDoS-атаку в истории интернета
МИД РФ: Украина пытается диктовать России, как проводить президентские выборы
ЦИК сделал предупреждение ведущему дебатов после жалобы Собчак
Вайнштейны продадут основную часть активов кинокомпании за $500 миллионов
Захарова рассказала об операции в Восточной Гуте против боевиков, срывающих гумпаузу
Германия обеспокоена разработкой новейшего оружия в России
Матвиенко предсказала скорое "восстание машин"
В Подмосковье суд решил выгнать собаку из квартиры за громкий вой
В Кремле обеспокоены новыми пошлинами США на сталь и алюминий
Матроскин из новых «Трое из Простоквашино» перестанет говорить голосом Олега Табакова