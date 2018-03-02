2018-03-02T12:03:24+03:00
Наука

Эксперт: действующее законодательство мешает развитию беспилотной авиации

Путин в Послании Федеральному собранию заметил, что такие преграды на пути науки надо преодолеть
Алексей КАРЕЛИН
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Многоцелевой тяжелый беспилотник России. Фото: пресс-служба предприятия "Кронштадт"Многоцелевой тяжелый беспилотник России. Фото: пресс-служба предприятия "Кронштадт"
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В России действующие законы препятствуют развитию беспилотной авиации. Такого мнения придерживается гендиректор Ассоциации «Аэронет» Глеб Бабинцев. По его словам, надо изменить структуру и порядок использования воздушного пространства, «как это уже сделано во многих странах».

«Необходимо выделить безопасный воздушный слой для осуществления полетов в пределах видимости, нужно снять режим секретности, распространяющийся сегодня на весь рынок дистанционного зондирования земли, необходимо выделить легальные частоты для управления движением беспилотников», - рассказал Бабинцев «Известиям».

Ранее сайт kp.ru передавал Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Тогда Путин подчеркнул необходимость в кратчайшие сроки преодолеть законодательные ограничения, которые мешают развитию высоких технологий, в том числе и беспилотного транспорта. Тогда же президент рассказал о беспилотном подводном комплексе с ядерной энергетической установкой для атомной подлодки.

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