Один человек погиб, еще 14 пострадали при взрыве автомобиля в Кабуле
Мощный взрыв прогремел в пятницу утром в одном из районов афганской столицы Кабул. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще 14 получили ранения и были доставлены в больницу. Такое заявление сделали в министерстве внутренних дел Афганистана.
Уточняется, что взрыв прогремел примерно в 09:00 по местному времени (07:30 мск). По данным правоохранителей, террорист-смертник заминирован автомобиль марки Suzuki и ждал пока на площадь прибудет конвой международных сил безопасности.
Как сообщает сайт Tolo News со ссылкой на очевидцев, в результате взрыва многие дома в данном районе получили повреждения.
Между тем, ни одна из действующих в стране экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что подобные атаки в Кабуле не редкость. Террористы довольно часто совершают нападения на военнослужащих и мирных жителей.