2018-03-02T12:02:03+03:00
Происшествия

Один человек погиб, еще 14 пострадали при взрыве автомобиля в Кабуле

Целью террориста-смертника был конвой международных сил
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ни одна экстремистская группировка пока не взяла на себя ответственность за случившеесяНи одна экстремистская группировка пока не взяла на себя ответственность за случившеесяФото: REUTERS
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Мощный взрыв прогремел в пятницу утром в одном из районов афганской столицы Кабул. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще 14 получили ранения и были доставлены в больницу. Такое заявление сделали в министерстве внутренних дел Афганистана.

Уточняется, что взрыв прогремел примерно в 09:00 по местному времени (07:30 мск). По данным правоохранителей, террорист-смертник заминирован автомобиль марки Suzuki и ждал пока на площадь прибудет конвой международных сил безопасности.

Как сообщает сайт Tolo News со ссылкой на очевидцев, в результате взрыва многие дома в данном районе получили повреждения.

Между тем, ни одна из действующих в стране экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что подобные атаки в Кабуле не редкость. Террористы довольно часто совершают нападения на военнослужащих и мирных жителей.

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