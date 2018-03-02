2018-03-02T12:13:19+03:00
Наука

Российские ученые создали микросенсоры для анализа крови

Миниатюрные датчики отслеживают ключевые показатели
Алексей КАРЕЛИН
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Ученые из Иркутска создали микродатчики, показывающие уровень содержания кислорода и сахара в крови, количество токсических веществ в организмеУченые из Иркутска создали микродатчики, показывающие уровень содержания кислорода и сахара в крови, количество токсических веществ в организмеФото: Евгения ГУСЕВА
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Ученые из НИИ биологии Иркутского государственного университета разработали микросенсоры, которые отслеживают ключевые показатели крови. В кровоток вводятся капсулы со светящимся красителем. С их помощью можно узнать уровень содержания кислорода и сахара в крови, кислотность, количество токсических веществ, накопленных в тканях и органах, и многие другие показатели.

«Наверное, все смотрели мультфильм «Тайна третьей планеты». Там есть такой персонаж - Индикатор, который все понимает, но ничего не говорит, только меняет цвет. Наша технология очень похожа», - рассказал «Известиям» руководитель проекта профессор Игорь Меглинский.

По его словам, показания капсул будут считывать специальные гаджеты вроде фитнес-браслетов. Принцип их действия подобен сканеру штрих-кодов.

Разработку уже проверили на рыбах Danio rerio. Теперь ученые собираются провести опыт на людях и внедрить микросенсоры в медицину.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, какие показатели крови наиболее важные и что они значат.

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