СЕГОДНЯ 12:15 2018-03-02T12:15:44+03:00

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США сорвали российско-американские консультации по безопасности в киберпространстве. По его словам, в связи с этим российская стороны сочла невозможным организацю нового раунда переговоров по стратегической стабильности и устранению раздражителей в двусторонних отношениях.

Ранее осведомленный источник заявил ТАСС о принятом решении перенести очередной раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности.

Антонов отметил, что по вине Вашингтона не прошли двусторонние встречи по кибербезопасности, которые должны были состояться в конце февраля в Женеве. В результате Москва сочла невозможным проведение переговоров по стратегической стабильности 6-7 марта в Вене.

"В соответствии с ранее достигнутой договоренностью они (российско-американские консультации по кибербезопасности) должны были состояться в Женеве 27-28 февраля. Российская межведомственная делегация уже прибыла в Швейцарию. Американцы отказались от участия в данном мероприятии непосредственно в день его начала под предлогом абсолютно необоснованных обвинений в адрес России", - сказал Антонов.