Президентом Армении стал бывший премьер и посол Армен Саркисян

СЕГОДНЯ 12:30 2018-03-02T15:48:03+03:00

За его кандидатуру проголосовали 90 депутатов парламента Армении при необходимом минимуме в 79 голосов

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В пятницу, 2 марта, президентом Армении избран Армен Саркисян, который ранее занимал посты главы правительства и посла в Великобритании. Соответствующее решение приняли члены парламента Армении.

Кандидатуру Саркисяна поддержали 90 депутатов, против проголосовали десять человек, недействительным признан один бюллетень. Необходимый минимум для избрания президентом составляет 79 голосов из общего числа в 105 депутатов.

Единственный кандидат на должность президента был выдвинут фракциями правящей Республиканской партии (РПА) и Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД).

Проголосовать против Саркисяна обещала оппозиционная фракция "Елк", представленная в парламенте 9 депутатами. Другая оппозиционная фракция "Царукян", представленная 31 депутатом, заявляла о поддержке кандидата от партии власти.

Полномочия действующего главы государства Сержа Саргсяна истекают 9 апреля. В тот же день вступит в полномочия избранный президент, а правительство уйдет в отставку, передает "Интерфакс".