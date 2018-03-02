В 115 районах Диярбакыра введен комендантский час из-за спецоперации
В 115 районах провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции был введен бессрочный комендантский час. Такие меры приняты в рамках проведения местными властями антитеррористической операции, направленной против членов запрещенной в республике Рабочий партии Курдистана (РПК).
По данным Управления губернатора Диярбакыра, жителям уездов Лидже, Хани и Коджаке запрещено выходить на улицу с 6:00 утра пятницы, 2 марта. Местные власти считают, что именно в этих районах могут прятаться высокопоставленные члены "сепаратистской организации и их коллаборационисты", сообщается на сайте ведомства.
Комендантский час будет действовать вплоть до нового оповещения, а пока силовики приступят к обезвреживанию террористов, уничтожению их укрытий, складов, огневых зенитных точек и других вооружений, а также средств связи.
Между тем, сайт kp.ru напоминает, что с января этого года еще одна операция Анкары против вооруженных курдских формирований проходит в сирийском Африне.