В 115 районах Диярбакыра введен комендантский час из-за спецоперации

СЕГОДНЯ 12:46 2018-03-02T12:46:45+03:00

Жители отдельных районов не могут покидать свои дома, начиная со 2 марта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бессрочный запрет на выход жителей на улицу будет действовать до момента уничтожения складов и укрытий членов Рабочей партии Курдистана

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В 115 районах провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции был введен бессрочный комендантский час. Такие меры приняты в рамках проведения местными властями антитеррористической операции, направленной против членов запрещенной в республике Рабочий партии Курдистана (РПК).

По данным Управления губернатора Диярбакыра, жителям уездов Лидже, Хани и Коджаке запрещено выходить на улицу с 6:00 утра пятницы, 2 марта. Местные власти считают, что именно в этих районах могут прятаться высокопоставленные члены "сепаратистской организации и их коллаборационисты", сообщается на сайте ведомства.

Комендантский час будет действовать вплоть до нового оповещения, а пока силовики приступят к обезвреживанию террористов, уничтожению их укрытий, складов, огневых зенитных точек и других вооружений, а также средств связи.

Между тем, сайт kp.ru напоминает, что с января этого года еще одна операция Анкары против вооруженных курдских формирований проходит в сирийском Африне.