В США запустили тяжелую ракету-носитель Atlas V с метеорологическим спутником

СЕГОДНЯ 13:16 2018-03-02T13:17:02+03:00

Планируется, что с помощью спутника можно будет получать более точную информацию о стихийных бедствиях

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С космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила тяжелую ракету-носитель Atlas V с метеорологическим спутником GOES-S.

Старт был осуществлен в четверг, 1 марта, в 17:02 по времени Восточного побережья США (01:02 пятницы мск). Спутник GOES-S поместили в специальную капсулу в верхней части носителя, которая отделится после достижения заданной высоты.

Аппарат имеет оборудование, которое позволит вести наблюдение за Землей и Солнцем для целей Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы. Планируется, что с помощью спутника можно будет получать более точные сведения о стихийных бедствиях.

Также GOES-S позволит собирать информацию о лесных пожарах, извержениях вулканов и пылевых бурях. Кроме того, спутник может стать частью единой системы для наблюдения за окружающей средой. Аппарат такого типа был запущен компанией ULA в 2016 году. До 2024 года ожидается запуск еще двух таких спутников.

ULA представляет собой совместное предприятие авиационных компаний Boeing и Lockheed Martin.