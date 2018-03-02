В США запустили тяжелую ракету-носитель Atlas V с метеорологическим спутником
С космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила тяжелую ракету-носитель Atlas V с метеорологическим спутником GOES-S.
Старт был осуществлен в четверг, 1 марта, в 17:02 по времени Восточного побережья США (01:02 пятницы мск). Спутник GOES-S поместили в специальную капсулу в верхней части носителя, которая отделится после достижения заданной высоты.
Аппарат имеет оборудование, которое позволит вести наблюдение за Землей и Солнцем для целей Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы. Планируется, что с помощью спутника можно будет получать более точные сведения о стихийных бедствиях.
Также GOES-S позволит собирать информацию о лесных пожарах, извержениях вулканов и пылевых бурях. Кроме того, спутник может стать частью единой системы для наблюдения за окружающей средой. Аппарат такого типа был запущен компанией ULA в 2016 году. До 2024 года ожидается запуск еще двух таких спутников.
ULA представляет собой совместное предприятие авиационных компаний Boeing и Lockheed Martin.