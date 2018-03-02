Роспотребнадзор предупредил о расползающемся по миру птичьем гриппе

СЕГОДНЯ 13:33 2018-03-02T13:33:40+03:00

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Начавшаяся еще в 2013 году вторая волна птичьего гриппа, который смертельно опасен для человека, в последнее время усилилась и прогрессирует. Об этом, 2 марта, заявил Роспотребнадзор.

Как сообщается на сайте ведомства, причиной тому «осложнение циркуляции различных подтипов вируса», что, как считают специалисты, усложняет контроль за распространением заболевания и ликвидацию вспышек пандемии.

"По данным Всемирной организации здоровья животных (OIE) от 25 января 2018 года отмечено, что с 2013 года наблюдается вторая панэпизоотическая волна гриппа птиц. По сравнению с первой волной (с 2005 по 2012 годы) настоящая отмечена утроением числа циркулирующих подтипов вируса гриппа птиц (12 против 4). Погибло уже 120 млн голов птицы", - приводится в релизе ведомства.

Как уверяют в Роспотребнадзоре, по состоянию на январь 2018-го поражены эпидемиями птичьего гриппа восемь стран (Афганистан, Камбоджа, Тайвань, Ирак, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия и Южная Африка) и два континента (Африка и Азия). Кроме того, в порядка 68 странах был зафиксирован хотя бы один случай данного заболевания.

Во избежания заражения, в Роспотребнадзоре настоятельно рекомендовали россиянам отказаться, без особой необходимости, от поездок в страны, охваченные эпидемией опасного вируса. А если уж и пришлось поехать, то постараться избегать прямых контактов с домашней и дикой птицами, и не употреблять в пищу местные сырые куриные яйца.