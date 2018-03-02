2018-03-02T13:25:41+03:00
Экономика

Медведев предостерег от создания ипотечного пузыря

Резкое снижение процентной ставки может привести к кризису 2008 года
Алексей КАРЕЛИН
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Глава правительства России Дмитрий МедведевГлава правительства России Дмитрий МедведевФото: Александр ГЛУЗ
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Глава правительства России Дмитрий Медведев предостерег от резкого снижения ипотечной ставки, которое может привести к надуванию «пузыря». По мнению премьер-министра, умеренное снижение ипотечной ставки, наоборот, даст положительный эффект. Об этом Медведев рассказал на встрече с главой Мордовии Владимиром Волковым.

«В послании (президента РФ Федеральному собранию) как раз говорилось, что мы в качестве ориентира на будущее должны иметь в виду ипотечную ставку в размере 7-8%. Но если она будет еще ниже, это еще более благоприятные условия будет создавать», - говорит Медведев.

При этом премьер-министр отметил, что рынок нельзя перегревать, передает ТАСС.

«Мы знаем, когда ипотечная ставка проваливается совсем низко, то надувается так называемый пузырь, как это было в ряде стран, в том числе в Америке, и потом экономика несет очень большие издержки», - пояснил Медведев.

1 марта президент РФ Владимир Путин огласил Послание Федеральному собранию. Глава России заявил, что в ближайшие годы надо снизить ипотечную ставку до 7-8%. Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень подтвердил, что задача выполнима, уже в феврале средняя ставка на первичном рынке составляла 9,6%, сообщает сайт kp.ru.

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