2018-03-02T13:33:55+03:00
Политика

«Нафтогаз Украины» призвал население страны меньше использовать газ для отопления

По данным компании, отбор газа из хранилищ осуществляется по максимуму
Екатерина БОЛГОВА
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"Нафтогаз" посоветовал украинцам экономить газ"Нафтогаз" посоветовал украинцам экономить газФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Компания "Нафтогаз Украины" призвала население страны снизить температуру в отопительных приборах для экономии газа.

"Нам надо продержаться только три четыре дня, пока не пройдут холода. У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на один градус днем и на два градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%", - говорится в сообщении компании в Facebook.

Отмечается, что критичным днем с точки рения потребления газа стала пятница.

"Газа в наших подземных хранилищах (ПХГ) много, наши ПХГ крутые, но даже у них есть технические ограничения в том, сколько газа можно поднять в течение суток", - заявили в "Нафтогазе".

По данным компании, отбор газа из хранилищ осуществляется по максимуму, часть газа поступает от газодобытчиков, другая часть - за счет импорта из европейских государств.

Накануне глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что Украина испытывает дефицит газа в суточном объеме 10 млн кубометров из-за отсутствия российских поставок.

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