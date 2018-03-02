«Нафтогаз Украины» призвал население страны меньше использовать газ для отопления
Компания "Нафтогаз Украины" призвала население страны снизить температуру в отопительных приборах для экономии газа.
"Нам надо продержаться только три четыре дня, пока не пройдут холода. У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на один градус днем и на два градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%", - говорится в сообщении компании в Facebook.
Отмечается, что критичным днем с точки рения потребления газа стала пятница.
"Газа в наших подземных хранилищах (ПХГ) много, наши ПХГ крутые, но даже у них есть технические ограничения в том, сколько газа можно поднять в течение суток", - заявили в "Нафтогазе".
По данным компании, отбор газа из хранилищ осуществляется по максимуму, часть газа поступает от газодобытчиков, другая часть - за счет импорта из европейских государств.
Накануне глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что Украина испытывает дефицит газа в суточном объеме 10 млн кубометров из-за отсутствия российских поставок.