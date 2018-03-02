В США телеведущая в прямом эфире стала насестом для экзотической птицы

СЕГОДНЯ 13:37 2018-03-02T13:37:53+03:00

Женщина невозмутимо продолжила вести новости даже после того, как алый ибис вцепился ей в волосы [видео]

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Телеведущая утренних новостей на американском канале CBS Нишель Медина в одном из последних выпусков продемонстрировала настоящий профессионализм. В прямом эфире на голову девушку приземлилась экзотическая птица, однако журналистка продолжила вести передачу как ни в чем не бывало.

Нежданным гостем оказался алый ибис Софи из зоопарка Сан-Диего, который должен был предстать перед зрителями несколько позже. Однако, будучи явно взволнованной, птица, не дожидаясь своего часа, влетела в студию и приземлилась прямо на голову Медине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641671" frameborder="0"></iframe> В США на телеведущую в прямом эфире села экзотическая птица.Телеведущая невозмутимо продолжила вести новости даже после того, как алый ибис вцепился ей в волосы

Девушка лишь на мгновения взвизгнула, но тут же взяла себя в руки и, подперев подбородок рукой, невозмутимо продолжила свою работу. В это время ее коллега громко смеялся и продолжал с улыбкой смотреть на птицу, пока та не решила сделать его своим новым насестом. Тогда мужчина принялся размахивать руками и закрывать голову, пытаясь отогнать Софи.

Между тем, как сообщает Pickle Nine со ссылкой на зоопарк, эта птица является одной из алых или красных ибисов, которые обитают в Карибском бассейне и Южной Америке. Они приобретают свой цвет от употребляемой ими пищи.