2018-03-02T13:49:06+03:00
Политика

В Восточной Гуте боевики 37 раз нарушили гуманитарную паузу

Армия Сирии сообщила об обстреле из минометов и стрелкового оружия
Алексей КАРЕЛИН
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Боевики не дают мирным жителям воспользоваться гуманитарным коридоромБоевики не дают мирным жителям воспользоваться гуманитарным коридоромФото: Александр КОЦ
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С начала гуманитарной паузы в Восточной Гуте сирийские военные насчитали 37 выстрелов по коридору для вывода мирных жителей. Об этом сообщил представитель армии Сирии Мухаммед Ясир.

«С начала гуманитарной паузы со стороны боевиков зафиксировано 37 выстрелов снайперов и минометов. Когда они видят любое движение, они сразу задействуют и стрелковое оружие, и минометы», - рассказал ТАСС Ясир.

По словам Ясира, сирийская армия не отвечает боевикам, тем самым соблюдают правила режима тишины. Правительство Сирии создало лагерь для мирных жителей, в нем работают медики, «скорая помощь», стоят автобусы для вывоза людей из района.

4 марта с 9:00 до 14:00 проходит уже четвертая гуманитарная пауза. Прошлые три так же нарушали боевики. До сих пор коридором не смог воспользоваться ни один мирный житель.

Как сообщал сайт kp.ru, об открытии гуманитарного коридора объявил 26 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Первая гуманитарная пауза прошла 27 февраля.

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