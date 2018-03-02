Автобусы без турникетов выйдут еще на четыре маршрута Москвы

СЕГОДНЯ 14:04 2018-03-02T14:04:28+03:00

Это позволит избежать очередей, а оплачивать проезд можно будет в салоне.

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Городской наземный транспорт постепенно переходит на бестурникетный режим. Уже более чем в 1100 автобусах убрали турникеты, в их числе c 1 февраля и на маршруте № 655. В таком же режиме уже работают современные трамваи «Витязь-М», которые курсируют на севере и северо-западе столицы.

Как сообщили в мэрии города, на бестурникетный режим работы переходят автобусы еще четырех маршрутов. С марта для пассажиров автобусов № 37, 507, 607 и 724к будут действовать новые правила: можно зайти в салон через все двери и внутри оплатить проезд с помощью валидаторов. Подсчитано, что пассажиры с такой системой экономят от 5 до 15 минут в пути.

- Мы продолжаем переводить на бестурникетную систему оплаты проезда популярные маршруты, на которых работают автобусы повышенной вместимости. Такой режим оплаты делает посадку в транспорт более быстрой и удобной, — говорит руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Четыре маршрута в бестурникетном режиме:

— № 37 «Метро Красногвардейская» — «Метро Теплый Стан»;

— № 507 «Метро Саларьево» — «Микрорайон Переделкино Ближнее»;

— № 607 «Метро Каширская» — «Метро Варшавская»;

— № 724к «Нагатинский Затон» — «Метро Коломенская».