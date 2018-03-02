2018-03-02T14:02:56+03:00
Политика

Путин выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с пожаром в Баку

Пожар в Республиканском наркоцентре в Баку унес жизни 25 человек
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи со смертью 25 человек при пожаре в Республиканском наркоцентре в Баку.

"Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий пожара в Республиканском наркологическом центре города Баку. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сообщается в телеграмме Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Как сообщал сайт kp.ru, утром в пятницу, 2 марта, произошло возгорание в бакинском наркоцентре, где тогда находились больше 200 человек. В горящем корпусе было 55 человек, 30 из них удалось спасти. В результате происшествия погибли 25 человек, четверо пострадавших были госпитализированы. По предварительной информации, пожар был вызван техническими неполадками в электрических сетях.

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