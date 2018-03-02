2018-03-02T14:14:56+03:00
Политика

В пятницу в Восточной Гуте началась четвертая гуманитарная пауза

Центр по примирению враждующих сторон накануне открыл "горячую линию" для местных жителей
Екатерина БОЛГОВА
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В Восточной Гуте началась четвертая гуманитарная паузаВ Восточной Гуте началась четвертая гуманитарная паузаФото: REUTERS
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В пятницу, 2 марта, в Восточной Гуте началась четвертая гуманитарная пауза. Центр по примирению враждующих сторон накануне запустил "горячую линию" для местных жителей. За первый день поступило больше 30 обращений.

"В своих обращениях люди жалуются на отсутствие медицинской помощи, воды, продуктов питания, электричества", - рассказал глава отдела переводчиков Центра по примирению Александр Масленников.

По его словам, жители жаловались на то, что боевики завысили цены на продукты и предметы первой необходимости.

"У людей нет возможности нормально питаться, и многие готовы пойти на то, чтобы начать питаться бродячими животными", - отметил он, передает "Интерфакс".

Ранее состоялись три аналогичных гуманитарных паузы, которые закончились неудачно. Боевики удерживают местных жителей, не разрешая им пересекать гуманитарный коридор.Глава центра по примирению генерал-майор Владимир Золотухин заявлял, что мирное население просит представителей сирийских правозащитных организаций помочь с выходом с территорий, захваченных боевиками.

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