2018-03-02T14:40:17+03:00
Экономика

Песков о ситуации с ограничением на ввоз белорусского молока: Все урегулируем

В Кремле надеются на диалог с Белоруссией по ситуации с поставками продовольствия
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments6
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
Изменить размер текста:

Возникшая проблема с наложением Россией ограничений на поставку продовольственных товаров из Белоруссии будет разрешена в самое ближайшее время. Такое мнение высказал 2 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И призвал журналистов излишне не драматизировать возникшие неурядицы.

"И Россия и Белоруссия, это единое Союзное государство, они входят в ЕврАзЭС"."И между двумя ближайшими союзниками неизбежно иногда возникают трения. Такое бывает. Все урегулируем", - сказал Песков.

26 февраля Роспотребнадзор наложил запрет на ввоз в Россию молочной продукции из сопредельного государства. Обусловило данный шаг ведомство тем, что она не безопасна для российского потребителя. Позже запрет был перенесен на 6 марта.

Этот факт опечалил президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава белорусского государства заявил, что «запрет появился аккурат после того, как в Россию завезли достаточно крупную партию сухого молок из других государств», и пригрозил соседу адекватным ответом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Стало известно, кто объявит лучший фильм на церемонии «Оскара»
Трамп благословил начало торговых войн в мире
Еврокомиссия следит за ситуацией с поставками российского газа через Украину
Ученые обнаружили нейронную «ось старения»
Произошло нападение на посольство Франции в Буркина-Фасо
В ООН обвинили сайт "Миротворец" в нарушении прав человека
Американскому веб-сервису пришлось пережить крупнейшую DDoS-атаку в истории интернета
В НАТО «приняли к сведению» послание Путина Федеральному собранию
«Газпром» заявил о начале расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины»
Сбербанк готов снизить ставку по ипотеке до 7% годовых
Спортсменка КНДР избежала наказания за положительную допинг-пробу
Путин поздравил президента Болгарии со 140-летием освобождения страны от османского ига
Путин рассказал, при каких условиях Россия может применить ядерное оружие
Ученые обнаружили самые древние в мире татуировки на египетских мумиях
В Москве 10 марта закроют на сутки участок салатовой ветки метро
Американскому веб-сервису пришлось пережить крупнейшую DDoS-атаку в истории интернета
МИД РФ: Украина пытается диктовать России, как проводить президентские выборы
ЦИК сделал предупреждение ведущему дебатов после жалобы Собчак
Вайнштейны продадут основную часть активов кинокомпании за $500 миллионов
Захарова рассказала об операции в Восточной Гуте против боевиков, срывающих гумпаузу
Германия обеспокоена разработкой новейшего оружия в России
Матвиенко предсказала скорое "восстание машин"
В Подмосковье суд решил выгнать собаку из квартиры за громкий вой
В Кремле обеспокоены новыми пошлинами США на сталь и алюминий
Матроскин из новых «Трое из Простоквашино» перестанет говорить голосом Олега Табакова