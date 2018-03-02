Песков о ситуации с ограничением на ввоз белорусского молока: Все урегулируем

СЕГОДНЯ 14:40 2018-03-02T14:40:17+03:00

В Кремле надеются на диалог с Белоруссией по ситуации с поставками продовольствия

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Возникшая проблема с наложением Россией ограничений на поставку продовольственных товаров из Белоруссии будет разрешена в самое ближайшее время. Такое мнение высказал 2 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И призвал журналистов излишне не драматизировать возникшие неурядицы.

"И Россия и Белоруссия, это единое Союзное государство, они входят в ЕврАзЭС"."И между двумя ближайшими союзниками неизбежно иногда возникают трения. Такое бывает. Все урегулируем", - сказал Песков.

26 февраля Роспотребнадзор наложил запрет на ввоз в Россию молочной продукции из сопредельного государства. Обусловило данный шаг ведомство тем, что она не безопасна для российского потребителя. Позже запрет был перенесен на 6 марта.

Этот факт опечалил президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава белорусского государства заявил, что «запрет появился аккурат после того, как в Россию завезли достаточно крупную партию сухого молок из других государств», и пригрозил соседу адекватным ответом.