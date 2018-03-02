2018-03-02T14:46:56+03:00
Политика

В Верховной Раде оскорбились происхождением украинского языка от русского

Депутат Андрей Тетерук возмутился инфографикой на странице ООН
Алексей КАРЕЛИН
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МИД Венгрии заявил о притеснениях на Украине по языковому признакуМИД Венгрии заявил о притеснениях на Украине по языковому признакуФото: REUTERS
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Украинский парламентарий Андрей Тетерук опубликовал в своем Фейсбуке пост, в котором возмущается инфографике на официальной странице ООН. На ней украинский язык представлен как ответвление от русского. При этом белорусский изображен обособленно.

«На этот лживый факт не обращать внимание мы не можем, поскольку это утверждение укладывается в ряд целенаправленных шагов по оценкам украинского языка, а соответственно украинского народа», - пишет Тетерук.

По мнению депутата, такой ход формирует у мирового сообщества понятие, что украинский народ не самодостаточный, а часть русского народа. Это является частью «гибридной войны», пишет Тетерук, в новый этап которой вовлечено ООН.

Украинский язык стал и предметом возмущения в МИД Венгрии, сообщает сайт kp.ru. В ведомстве заявили, что Украина нанесла Венгрии удар в спину своим законом «Об образовании». Глава МИД Венгрии Петер Сиярто утверждает, что на Украине притесняют национальные меньшинства, запрещая им использовать свой родной язык. Сиярто заявил, что Венгрия будет препятствовать интеграции Украины с ЕС, пока ситуация с нацменьшинствами не изменится в лучшую сторону.

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Помнится, в школьной жизни мы нечасто сталкивались с примерами массового энтузиазма в изучении родного языка. Одержимость на уроках проявляли разве что пара-тройка отличников. Однако во взрослой жизни законы о языке часто играют роль спускового крючка в военных конфликтах. Не только вопросы языкознания, но и исторические события активно используются умельцами в информационной войне. (подробности)

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