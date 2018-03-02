2018-03-02T14:39:12+03:00
Политика

МИД России обеспокоен действиями коалиции США в Сирии

В ведомстве заявили, что позиция американцев противоречит резолюции Совбеза ООН
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: Евгения ГУСЕВА
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В России серьезно обеспокоены действиями возглавляемой США международной коалиции, которая продолжает блокировать доступ гуманитарных конвоев к подконтрольным американцам районам Сирии, в частности к лагерю Эр-Рукбан. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, такая позиция Соединенных Штатов и их партнеров противоречит резолюции Совета Безопасности ООН.

"Незаконное присутствие американских военных в районе вокруг Эт-Танфа и перекрытие ими важнейшей транспортной артерии между Дамаском и Багдадом представляют собой грубейшее нарушение суверенитета Сирии", — добавила Захарова.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в настоящих момент в районах, подконтрольных военным коалиции, а также сирийской оппозиции, складывается довольно тяжелая и неоднозначная ситуация. Около 60 тысяч беженцев насильно удерживаются боевиками в условиях настоящей гуманитарной катастрофы, а американцы так не собираются ничего предпринимать

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