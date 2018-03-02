2018-03-02T14:41:43+03:00
Политика

Захарова: Украина не отреагировала на требование РФ прекратить выходки радикалов

В Москве заметили, что Киев «упорно реализуют курс на агрессивный национализм»
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 2 марта, в МИД России заявили, что Киев не отреагировал на обращение Москвы с требованием прекратить выходки радикалов.

Как пояснила официальный представитель дипведомства нашей страны Мария Захарова, украинские националисты не ограничились нападениями на представительство Россотрудничества в Киеве и офисы российских банков, совершенными 17-18 февраля, и вскоре последовала атака на генконсульство в Одессе.

«Хотела бы отметить, что обращение к украинской стороне положить конец подобным выходкам радикалов и создать условия для безопасной работы российских учреждений на Украине остались без должной реакции», - сказала Захарова.

Причем, по мнению представителя министерства иностранных РФ, все происходящее в незалежной говорит о том, что Киев «упорно реализуют курс на агрессивный национализм». «Участившиеся акции против российских учреждений на Украине, а также бездействие сил правопорядка, которые присутствовали при этом, говорят о том, что эти атаки инспирированы украинскими властями», - цитирует дипломата ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 февраля в МИД России вызывали временного поверенного в делах Украины в Москве Руслана Нимчинского. Там ему заявили решительный протест в связи с погромом Российского центра науки и культуры в Киеве и нападениями на офисы российских банков.

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