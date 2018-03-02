Актриса из "Сверхъестественного" обвиняется в принуждении подростка к минету

СЕГОДНЯ 15:06 2018-03-02T15:06:34+03:00

Американец заверяет, что Джейми Лунер накачала его наркотиками и сняла их оральные ласки на видео

Изменить размер текста: A A

Новый скандал о сексуальных домогательствах разгорелся в Голливуде. В этот раз обвинение было выдвинуто против актрисы Джейми Лунер, которая снималась в таких сериалах, как "Профайлер", "Сверхъестественное" и "Два с половиной человека".

По словам американцы Энтони Оливера, все произошло в 1998 году на одной из вечеринок в доме у артистки. Тогда молодому человеку было всего 16 лет, и он познакомился с Лунер через своего старшего брата.

Оливер уверяет, что в тот вечер начинающая актриса напоила его алкоголем, дала наркотики, а после отвела в спальню, где в принудительном порядке сделала ему минет. При этом все происходящее снималось на видео третьим человеком, также находящимся в этой комнате.

Как сообщает TMZ, раскрыть всю правду и написать заявление в полицию Оливера уговорил его врач, который лечил мужчину от алкоголизма. Между тем, члены семьи американца узнали о произошедшем еще 20 лет назад, однако мать юноши, будучи сотрудником местных органов власти, якобы побоялась скандала и решила замять произошедшее.

Представители Лунер уже отреагировали на обвинения и сообщили, что сама женщина их категорически отвергает.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в харассменте обвинили также актера Майкла Дугласа. Журналистка Сьюзан Броуди заявила, что тот якобы мастурбировал при ней, не получив на это согласия.