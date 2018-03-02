Оргкомитет ЧМ-2018 опроверг слухи о разрешении проноса наркотиков на трибуны
Российское законодательство запрещает производить, распространять и носить с собой наркотики и распространяется и на матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Такое заявление сделал гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Ранее некоторые СМИ написали, что на ЧМ-2018 зрителям позволили проносить наркотики.
«Думаю, журналисты ошибочно предположили, что при наличии рецепта можно будет пронести на стадион запрещенные вещества, такие, как лекарства. Согласно российскому законодательству, если вещество запрещено носить с собой, то нельзя и брать в самолет, поезд или на стадион», - цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».
Если кто-то сомневается в российских законах, пусть их проверит, сказал Сорокин.
Как сообщал сайт kp.ru, оргкомитет так же запретил проносить на матчи селфи-палки, штативы для фото- и видеотехники, зоны длиной больше 25 сантиметров и дроны.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино заявил, что стадионы готовы на 99%. FIFA утвердила списки баз, где будут тренироваться команды.