В Подмосковье суд решил выгнать собаку из квартиры за громкий вой

СЕГОДНЯ 15:29 2018-03-02T15:29:51+03:00

Пес по кличке Ной мешает соседям спать на протяжении последних четырех лет

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В Подмосковье суд решил выселить из квартиру собаку породы родезийский риджбек, которая своим громким воем по ночам не дает спать соседям.

Как сообщается в документах дела, рассмотренного Можайским городским судом, пес по кличке Ной мешал соседям в течение последних четырех лет. За этот срок жильцы дома неоднократно жаловались на хозяев животного и призывали их не оставлять собаку в одиночестве.

Хозяева пса рассказывали, что работают по ночам и питомец остается один в квартире. В июле прошлого года соседи решили обратиться в суд. После этого владельцы собаки предложили недовольным соседям забирать скучающего пса к себе.

Но суд вынес свой вердикт - жителям Московской области запрещено содержать Ноя в квартире. Жильцы дома также требовали выплатить им 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Но суд отказал им в этом требовании.