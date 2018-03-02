2018-03-02T15:49:19+03:00
Политика

Германия обеспокоена разработкой новейшего оружия в России

Особую тревогу Берлина вызывает развитие сферы атомного вооружения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Представитель кабмина Германии Штеффен ЗайбертПредставитель кабмина Германии Штеффен ЗайбертФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Власти Германии обеспокоены рассказом президента России Владимира Путина о новейших разработках в области вооружений. В Берлине заверили, что "слушают" Москву и готовы к диалогу с ней по самым спорным вопросам. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Заявления российского президента Путина о разработках новых боевых систем, которые он сделал за две недели до выборов, беспокоят нас. <...> Нас беспокоят в целом действия России в сфере политики безопасности", - сказал политик.

Он подчеркнул, что с особой тревогой в Германии относятся, в частности, к развитию атомного оружия в РФ, а также к использованию их боевых систем в Сирии.

По мнению Зайберта, соблюдение Москвой международных договоренностей и соглашений "сомнительно", особенно учитывая "продолжающиеся угрозы по отношению к соседним странам, в том числе военные, и сознательный подрыв соглашений по контролю над вооружениями".

Между тем, представитель кабмина в очередной раз указал на то, что система ПРО НАТО, которая располагается все ближе к нашим границам, не направлена против России, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 1 марта во время Послания Федеральному собранию Путин представил видеоролики, демонстрирующие работу новейших вооружений, а также заявил о готовности дать моментальный ответ на любое проявление агрессии по отношению к нашей стране.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт с польской PGNiG
Стало известно, кто объявит лучший фильм на церемонии «Оскара»
Трамп благословил начало торговых войн в мире
Еврокомиссия следит за ситуацией с поставками российского газа через Украину
Ученые обнаружили нейронную «ось старения»
Произошло нападение на посольство Франции в Буркина-Фасо
В ООН обвинили сайт "Миротворец" в нарушении прав человека
Американскому веб-сервису пришлось пережить крупнейшую DDoS-атаку в истории интернета
В НАТО «приняли к сведению» послание Путина Федеральному собранию
«Газпром» заявил о начале расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины»
Сбербанк готов снизить ставку по ипотеке до 7% годовых
Спортсменка КНДР избежала наказания за положительную допинг-пробу
Путин поздравил президента Болгарии со 140-летием освобождения страны от османского ига
Путин рассказал, при каких условиях Россия может применить ядерное оружие
Ученые обнаружили самые древние в мире татуировки на египетских мумиях
В Москве 10 марта закроют на сутки участок салатовой ветки метро
Американскому веб-сервису пришлось пережить крупнейшую DDoS-атаку в истории интернета
МИД РФ: Украина пытается диктовать России, как проводить президентские выборы
ЦИК сделал предупреждение ведущему дебатов после жалобы Собчак
Вайнштейны продадут основную часть активов кинокомпании за $500 миллионов
Захарова рассказала об операции в Восточной Гуте против боевиков, срывающих гумпаузу
Матвиенко предсказала скорое "восстание машин"
В Подмосковье суд решил выгнать собаку из квартиры за громкий вой
В Кремле обеспокоены новыми пошлинами США на сталь и алюминий
Матроскин из новых «Трое из Простоквашино» перестанет говорить голосом Олега Табакова