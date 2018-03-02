Германия обеспокоена разработкой новейшего оружия в России

СЕГОДНЯ 15:49 2018-03-02T15:49:19+03:00

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Власти Германии обеспокоены рассказом президента России Владимира Путина о новейших разработках в области вооружений. В Берлине заверили, что "слушают" Москву и готовы к диалогу с ней по самым спорным вопросам. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Заявления российского президента Путина о разработках новых боевых систем, которые он сделал за две недели до выборов, беспокоят нас. <...> Нас беспокоят в целом действия России в сфере политики безопасности", - сказал политик.

Он подчеркнул, что с особой тревогой в Германии относятся, в частности, к развитию атомного оружия в РФ, а также к использованию их боевых систем в Сирии.

По мнению Зайберта, соблюдение Москвой международных договоренностей и соглашений "сомнительно", особенно учитывая "продолжающиеся угрозы по отношению к соседним странам, в том числе военные, и сознательный подрыв соглашений по контролю над вооружениями".

Между тем, представитель кабмина в очередной раз указал на то, что система ПРО НАТО, которая располагается все ближе к нашим границам, не направлена против России, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 1 марта во время Послания Федеральному собранию Путин представил видеоролики, демонстрирующие работу новейших вооружений, а также заявил о готовности дать моментальный ответ на любое проявление агрессии по отношению к нашей стране.