2018-03-02T15:56:54+03:00
Звезды

Вайнштейны продадут основную часть активов кинокомпании за $500 миллионов

Группа инвесторов рассчитается с долгами фирмы и запустят новые проекты
Алексей КАРЕЛИН
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Карьера Харви Вайнштейна закончилась, но в историю он вошел как один из самых великих продюсеровКарьера Харви Вайнштейна закончилась, но в историю он вошел как один из самых великих продюсеровФото: EAST NEWS
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Группа инвесторов купит основную часть активов киноконцерна Weinstein Company за $500 млн. Харви и Роберт Вайнштейн договорились с предпринимателями Рональдом Берклом, Марией Контрерас-Слад и другими бизнесменами. Они покроют долги киноконцерна на $225 млн, а также инвестируют $275 млн на запуск новых проектов, чем спасут Weinstein Company от банкротства, пишет газета The Wall Street Journal.

«Сделка обеспечит компенсацию жертвам (домогательств) и сохранит работу сотрудникам», - сообщила представитель киноконцерна.

Как сообщал сайт kp.ru, угроза банкротства встала перед Weinstein Company в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна. The New York Times опубликовал статью, согласно которой Вайнштейн домогался ко многим сотрудницам компании последние 30 лет. В этом продюсера публично обвинило около 80 женщин. Среди них - такие известные актрисы, как Анжелина Джоли, Роуз Макгоуэн, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и Сальма Хайек.

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