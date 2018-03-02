Захарова рассказала об операции в Восточной Гуте против боевиков, срывающих гумпаузу

СЕГОДНЯ 15:54 2018-03-02T15:54:33+03:00

По словам официального представителя МИД РФ, контртеррористическую операцию проводят ВКС РФ и ВВС САР

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 2 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о наземной операции в Восточной Гуте против боевиков, срывающих ежедневные гуманитарные паузы. По ее словам, контртеррористическую операцию проводят Воздушно-космические силы России и ВВС Сирии.

"На объявление российскими и сирийскими военными ежедневной пятичасовой гуманитарной паузы и создание коридора для выхода желающих из Восточной Гуты террористы ответили отчаянными обстрелами, препятствуя безопасному движению людей и гуманитарных грузов", - сообщила Захарова.

Она отметила, что широкомасштабная наземная операция была начата в ответ на провокации боевиков.

"Эти провокации со стороны незаконных вооруженных формирований сделали неизбежной крупномасштабную наземную контртеррористическую операцию в Восточной Гуте, она поддерживается с воздуха ВВС Сирии и ВКС России", - добавила дипломат.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу началась четвертая гуманитарная пауза в Восточной Гуте.