Захарова рассказала об операции в Восточной Гуте против боевиков, срывающих гумпаузу
В пятницу, 2 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о наземной операции в Восточной Гуте против боевиков, срывающих ежедневные гуманитарные паузы. По ее словам, контртеррористическую операцию проводят Воздушно-космические силы России и ВВС Сирии.
"На объявление российскими и сирийскими военными ежедневной пятичасовой гуманитарной паузы и создание коридора для выхода желающих из Восточной Гуты террористы ответили отчаянными обстрелами, препятствуя безопасному движению людей и гуманитарных грузов", - сообщила Захарова.
Она отметила, что широкомасштабная наземная операция была начата в ответ на провокации боевиков.
"Эти провокации со стороны незаконных вооруженных формирований сделали неизбежной крупномасштабную наземную контртеррористическую операцию в Восточной Гуте, она поддерживается с воздуха ВВС Сирии и ВКС России", - добавила дипломат.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу началась четвертая гуманитарная пауза в Восточной Гуте.