2018-03-02T16:17:01+03:00
Наука

Ученые обнаружили самые древние в мире татуировки на египетских мумиях

Находке более пяти тысяч лет
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Древние египтяне уже делали себе татуировкиДревние египтяне уже делали себе татуировки
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Древнеегипетские мумии возрастом более пяти тысяч лет оказались обладателями старейших татуировок в мире. С таким заявлением выступили сотрудники Британского музея, которые изучили свои экспонаты с помощью новых технологий.

Сообщается, что речь идет о мумии молодого человека. Она находится в экспозиции музея уже около ста лет, однако распознать татуировки удалось только теперь благодаря инфракрасному излучению.

Отмечается, что древнему египтянину на момент смерти было 18-21 год. Он погиб от колотой раны в спину. На его плече специалистам удалось различить две татуировки, которые изображают дикого быка и гривистого барана, пишет сайт «Свободная пресса».

На плече второй мумии — женщины — вытатуированы четыре значка в виде буквы «s». Эксперты предполагают, что эти татуировки могут представлять собой изогнутые посохи — символы власти и высокого статуса, передает телеканал «360».

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