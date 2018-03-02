Ученые обнаружили самые древние в мире татуировки на египетских мумиях

СЕГОДНЯ 16:16 2018-03-02T16:17:01+03:00

Находке более пяти тысяч лет

Изменить размер текста: A A

Древнеегипетские мумии возрастом более пяти тысяч лет оказались обладателями старейших татуировок в мире. С таким заявлением выступили сотрудники Британского музея, которые изучили свои экспонаты с помощью новых технологий.

Сообщается, что речь идет о мумии молодого человека. Она находится в экспозиции музея уже около ста лет, однако распознать татуировки удалось только теперь благодаря инфракрасному излучению.

Отмечается, что древнему египтянину на момент смерти было 18-21 год. Он погиб от колотой раны в спину. На его плече специалистам удалось различить две татуировки, которые изображают дикого быка и гривистого барана, пишет сайт «Свободная пресса».

На плече второй мумии — женщины — вытатуированы четыре значка в виде буквы «s». Эксперты предполагают, что эти татуировки могут представлять собой изогнутые посохи — символы власти и высокого статуса, передает телеканал «360».