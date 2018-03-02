ЦИК сделал предупреждение ведущему дебатов после жалобы Собчак

СЕГОДНЯ 16:03 2018-03-02T16:03:59+03:00

Кандидату в президенты РФ не понравилось то, что сотрудник Первого канала некорректно высказался в ее отношении

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Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сделала предупреждение ведущему Первого канала, который некорректно высказался в адрес кандидата в президенты РФ Ксении Собчак во время предвыборных дебатов.

Отметим, что жалобу в ЦИК подала сама журналистка. Она указала на то, что ведущий не должен был давать каких-либо оценок или характеристик в рамках данной телевизионной программы.

"Считаем, что это недопустимо, все-таки обязанность ведущего - вести корректно дебаты кандидатов, не давая им оценку. <...> Полагаю важным сделать пока устное замечание", - цитирует ТАСС Памфилову.

Напомним, что свое возмущение происходящим на дебатах Собчак высказала 1 марта в Instagram. Тогда девушка заявила, что будет жаловаться не только в ЦИК, но и генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.

Ранее сайт kp.ru побеседовал с Ксенией Собчак и выяснил, что было после того как она облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского.